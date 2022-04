Bombardier livre son 100e Global 7500

Article publié le 3 avril 2022 par David Dagouret

Il s'agit également du 10e Global 7500 pour la compagnie VistaJet.

Bombardier a livré le 29 mars dernier, son 100e Global 7500. Cet appareil a été livré à la compagnie VistaJet lors d'une cérémonie au Centre de finition Laurent Beaudoin de Bombardier à Montréal. Il s'agit également du 10e Global 7500 pour la compagnie VistaJet. VistaJet prévoit d'acquérir jusqu'à 17 appareils Global 7500 au total dans sa flotte d'ici à la fin 2022.

Thomas Flohr, Fondateur et Président de VistaJet, a déclaré : "Alors que nous développons notre flotte Global 7500 et répondons à la demande croissante de solutions à très long rayon d'action, nous sommes extrêmement fiers de ce moment historique avec Bombardier. VistaJet s'engage à assurer un avenir durable à l'aviation et à soutenir l'industrie mondiale grâce à cette expansion. L'amélioration de notre offre de produits à bord du Global 7500 garantit également à nos clients, qu'il s'agisse de voyageurs d'affaires ou de loisirs, une expérience de vol optimale et sans faille. Nous sommes impatients d'accueillir davantage de membres et de soutenir le monde des affaires alors que notre flotte croissante d'avions Global 7500 ouvre une nouvelle ère pour les voyages privés long-courriers."

Éric Martel, Président et Directeur Général de Bombardier, a déclaré : "Je suis ravi de célébrer la 100ème livraison de l'avion Global 7500 avec notre précieux client, VistaJet. VistaJet a compris très tôt que cet appareil allait transformer l'industrie des jets d'affaires, et l'énorme succès du Global 7500 de Bombardier a effectivement bouleversé l'industrie de l'aviation privée. Je tiens à remercier nos équipes de Montréal, Toronto et Wichita pour avoir conçu, construit et testé cet incroyable exploit technologique. C'est grâce à leur talent et à leur dévouement que cet appareil a relevé la barre de l'excellence dans ce secteur."

