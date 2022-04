Cathay Pacific relance son programme de pilotes cadets avec l’Université Polytechnique de Hong Kong

Article publié le 3 avril 2022 par David Dagouret

La compagnie aérienne de Hong Kong cherche à recruter et à former plus de 800 élèves-pilotes locaux d'ici 2025.

Cathay Pacific relance son programme de formation de pilotes cadets dans le cadre d'une nouvelle collaboration avec l'Université polytechnique de Hong Kong (PolyU) qui vise à renforcer la réputation de Hong Kong.

En collaboration avec PolyU, la compagnie a développé un nouveau cours de formation de pilote intégré qui offre aux jeunes de Hong Kong une formation de pilote professionnel tout en créant des opportunités d'emploi pour les instructeurs et les formateurs ainsi que d'autres rôles indirects sur le marché local. Le programme original de pilotes cadets de la compagnie a été suspendu en mars 2020 à l'émergence de la pandémie de COVID-19.

Le cours de formation de 55 à 60 semaines est structuré de sorte que les candidats suivent leurs cours théoriques au sol via le programme de PolyU à Hong Kong. Les candidats retenus commenceront ensuite leur formation en vol à Adélaïde en Australie ou à Phoenix aux États-Unis avant de retourner à Cathay City pour une formation sur simulateur en équipage multiple.

La compagnie vise à accueillir environ 190 candidats en 2022 et aura la capacité d'en accueillir entre 240 et 300 par an de 2023 à 2025 vs. environ 180 cadets formés en 2019. Depuis la création du programme de pilotes cadets en 1988, la compagnie a formé plus de 1 000 pilotes cadets de Hong Kong.

Le premier groupe de 24 candidats commençant le cours intégré à Hong Kong a été accueilli le 28 mars dernier et devrait commencer la formation en vol en octobre après avoir terminé la partie théorique au sol du programme. En plus de dispenser les nouveaux cours intégrés à PolyU, Cathay Pacific organisera également quatre cours de formation supplémentaires basés sur le module de programme original à Adélaïde, en 2022. Le prochain groupe de 24 candidats devrait commencer le cours du programme d'Adélaïde fin avril.

De plus, Cathay Pacific est sur le point de recruter le premier de ses cadets entièrement formés et qualifiés qui n'ont pas pu rejoindre la compagnie aérienne en 2020 en raison de la pandémie. La compagnie aérienne prévoit d’embaucher les 150 cadets de cette promotion au cours de l’année 2022.

Greg Hughes, Chief Operations and Service Delivery Officer, a déclaré : "Nous sommes ravis de reprendre notre programme « Cadet Pilot » et de lancer ces nouveaux cours intégrés grâce au soutien et à l'expertise de PolyU et de ses instructeurs professionnels. Nous tenons également à remercier le Département de l'aviation civile (CAD) pour ses conseils et son soutien dans le développement du nouveau programme de formation.

Nos employés sont un élément essentiel de notre succès en tant que compagnie aérienne. Nous disposons d'un vivier de talents solide qui nous permettra de continuer à fournir les niveaux élevés de service et d'excellence opérationnelle pour lesquels Cathay Pacific est réputée. Nous sommes impatients d'accueillir les candidats qui commenceront les nouveaux cours et feront partie de l'équipe de Cathay Pacific après l'obtention de leur diplôme. Nous avions recommencé à recruter des pilotes locaux l'été dernier, 200 pilotes étaient éligibles et ont été qualifiés pour Cathay Pacific. Au total, ce sont environ 300 nouveaux pilotes pour les compagnies aériennes du Groupe. En tant que compagnie aérienne de Hong Kong, nous nous engageons à continuer d'investir dans son avenir à long terme en tant que hub international majeur de l'aviation. PolyU et Hong Kong ont le potentiel de devenir un centre d'excellence et de formation aéronautique de pointe qui permet non seulement à Cathay Pacific, mais aussi à d'autres compagnies aériennes, de former des cadets en utilisant un modèle similaire. Nous espérons que ces nouveaux cours inspireront la prochaine génération de futurs pilotes dans notre ville."





