Championnat du monde Paramoteur 2022

Article publié le 20 avril 2022 par David Dagouret

Du 20 au 30 avril 2022, le Championnat du Monde paramoteur se déroulera à Saquarema, au Brésil.

Depuis son dernier titre mondial acquis en 2018, en Égypte, l’équipe de France Paramoteur sous contrainte de la Covid, n’a pas pu disputer de compétition internationale. Elle revient sur la scène mondiale au Brésil, du 20 au 30 avril 2022 à Saquarema (140 km à l’est de Rio de Janeiro). Malgré la situation sanitaire, plusieurs entraînements et stages ont occupé les membres du Collectif France en attendant l’accès aux évènements internationaux. Ce championnat du monde, initialement programmé en 2020, a été reporté en 2021 puis en 2022 par les organisateurs de la Fédération Brésilienne de Paramoteur et de la Fédération Aéronautique Internationale. Une quinzaine de nations représentées par une centaine de pilotes compétiteurs batailleront dans le ciel brésilien afin d’obtenir les titres mondiaux dans les différentes catégories.



La composition de l’équipe de France a été affinée lors du dernier stage national réalisé à Anères (65). L’objectif visé par le staff est à la fois ambitieux et réaliste. Retrouver le haut du podium sera le but premier face à une concurrence qui a progressé depuis 4 ans. Plusieurs nations majeures auront à cœur de performer durant cette compétition : les Brésiliens à domicile, les Qataris qui continuent de progresser, mais aussi les Espagnols et les Tchèques qui ont toujours été des nations importantes de la discipline paramoteur. La délégation française serainstallée à proximité du site de l’évènement afin de poursuivre sa préparation dans les conditions locales. Outre l’adaptation des pilotes, les réglages des machines seront également déterminants dans ce sport qui exige une préparation où rien ne doit être laissé au hasard à ce niveau.



Ce retour sur la scène internationale que nous attendons tous, sera le premier rendez-vous en 2022 avant de retrouver l’équipe de France en septembre prochain en République Tchèque, dans la discipline Slalom, reconnue récemment comme Sport de Haut Niveau.



Les 14 pilotes de l'équipes de France sont les suivants :

Nicolas AUBERT -PF1

Fabrice BREUZARD -PL2

Oriane BREUZARD -PL2

Stéphane CLAVURIER -PL2

Alexandre MATEOS -PF1

Marie MATEOS -PF1

Romain MAUBAN - PF1

Michaël MERLE - PL1

Julien MEYER - PF1

Glenn MICHELLAND -PL1

Jean-ÉmileOULHA -PF1

Cyril PASQUIER -PL2

Cyril PLANTON -PF1

Boris TYSEBAERT -PL1

Bonne chance à eux et merci à Fabrice Breuzard pour le partage de ses photos.