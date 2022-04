La Compagnie relance sa ligne Nice-New York

Article publié le 10 avril 2022 par David Dagouret

Dès le 07 mai prochain l'opérateur 100% Business Class relancera sa ligne entre la Côte d'Azur et "Big Apple".

La Compagnie a annoncé qu'elle allait relancé sa ligne saisonnière entre la ville de Nice et New York à compter du 07 mai prochain. L'opérateur 100 % Business Class opérera du 07 mai 2022 au 27 septembre 2022 trois vols par semaine entre la Côte d'Azur et la grosse pomme.

Le 7 mai, La Compagnie s’envolera au départ de l’aéroport de Nice Côté d’Azur à 13h30 en Airbus A321neo pour une arrivée à l’aéroport de New-York Newark à 17h. Au retour, les vols décolleront de New-York à 21h40 et atterriront à Nice à 12h le jour suivant.

Christian Vernet, Président de La Compagnie, a déclaré : "Toute l’équipe de La Compagnie est heureuse de retrouver la Côte d’Azur cette année encore. Après le succès de 2019 avec nos anciens avions et la reprise partielle l’été dernier avec seulement des américains à bord compte tenu de la fermeture des frontières américaines, nous consolidons notre présence cet été avec des avions nouvelle génération pour offrir aux azuréens une expérience 100% business pour retrouver les Etats Unis."





Sur le même sujet