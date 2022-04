Le SolarStratos de retour dans les airs

Article publié le 3 avril 2022 par David Dagouret

L'avion solaire a effectué son premier vol de la saison 2022.

Après 3 mois d’hivernage et d’optimisation technique, le SolarStratos, avion solaire biplace, a effectué sa première sortie ce lundi 28 mars 2022. La campagne de vols qui démarre avec le printemps est prévue jusqu’au 14 avril prochain, si le soleil est présent.

L’équipe technique de SolarStratos a profité de l’hiver pour effectuer des travaux d’amélioration sur l’avion. Les cellules solaires ont été fixées sur la profondeur, l’instrumentation du cockpit et l’optimisation des contrôleurs de charge solaire des batteries ont été complétées et, finalement, une nouvelle hélice, plus grande et à pas variable, a été installée.

La première campagne de vols de la saison 2022 qui a débuté est consacrée à tester les nouveautés techniques en vol, avec la réalisation de plusieurs tests capitaux qui permettent de préparer l’avion à des vols de plus de 30 000 pieds.

L’objectif est d’atteindre des altitudes de plus en plus élevées durant les mois à venir. Pour y parvenir, de nombreux essais sont indispensables afin de garantir la sécurité du pilote, la fiabilité de l’avion et le gain d’altitude lors de vols solaires inédits en Suisse et dans le monde.