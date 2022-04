Ryanair lance un programme de formation de pilotes en France

Article publié le 12 avril 2022 par David Dagouret

500 nouveaux pilotes cadets seront formés avec Astonfly.

Ryanair a officiellement lancé le 08 avril dernier, son partenariat de formation avec Astonfly afin de mettre en place un programme de mentorat à Paris pour recruter et former jusqu'à 500 nouveaux pilotes cadets sur une période de quatre ans. Ce partenariat permettra à Ryanair de continuer à attirer des pilotes professionnels qualifiés pour soutenir sa croissance en Europe.

Le programme offrira aux pilotes stagiaires un parcours pour suivre une formation et atteindre un niveau leur permettant de rejoindre le programme de qualification de type Boeing 737 de Ryanair.

Les pilotes participant au programme seront formés par les instructeurs d'Astonfly, en utilisant les procédures et la philosophie opérationnelle de Ryanair, et feront leurs premiers pas pour devenir les futurs pilotes de Ryanair. Au cours des quatre prochaines années, jusqu'à 500 nouveaux pilotes de toute l'Europe seront recrutés et formés par Astonfly.

Neal McMahon, directeur des opérations de Ryanair, a déclaré : "Ryanair est heureux d'annoncer ce partenariat de formation avec Astonfly, qui a fait ses preuves en matière de formation de pilotes de haut niveau. Ce nouveau programme de formation avec Astonfly est le seul programme de pilote encadré de Ryanair en France et permettra de former jusqu'à 500 nouveaux pilotes cadets. Ryanair offre des opportunités de carrière inégalées aux cadets, avec des roulements à la pointe de l'industrie et d'excellentes perspectives de revenus. Ce partenariat souligne notre engagement à soutenir, développer et recruter des pilotes dans la région pour les postes actuels et futurs. Avec des centaines de vols quotidiens de Ryanair au départ et à destination de la France, nous nous attendons à ce que des étudiants de toute l'Europe profitent des tarifs avantageux de Ryanair et s'inscrivent au programme de formation de pilote Ryanair mentoré d'Astonfly."

Senan O'Shea, responsable de la formation des équipages chez Ryanair, a déclaré : "Ce nouveau programme Ryanair - Astonfly fournira à la compagnie aérienne un vivier de pilotes talentueux et professionnels de toute l'Europe pour répondre aux besoins de notre réseau en pleine croissance. Ryanair embauchera jusqu'à 1 000 pilotes par an au cours des quatre prochaines années et nos pilotes peuvent s'attendre à des opportunités inégalées en volant avec la première compagnie aérienne internationale au monde. Nous avons soigneusement choisi Astonfly comme partenaire pour la formation des cadets en France en raison de leurs normes élevées en matière de formation initiale au pilotage. Nous sommes très heureux d'apporter notre expertise opérationnelle à Astonfly."

Charles Clair, président du groupe Clair, a déclaré : "Cet ambitieux programme de recrutement de pilotes annoncé en partenariat avec Ryanair est un signe fort de reprise post-pandémie dans le transport aérien international. Astonfly est particulièrement fier d'avoir été choisi comme partenaire exclusif de formation en France par le premier employeur de pilotes en Europe. Cela représente une opportunité unique pour nos étudiants passés, présents et futurs, de devenir pilotes commerciaux pour la plus grande compagnie aérienne d'Europe à l'issue de leur formation au pilotage. Nous sommes impatients de travailler avec Ryanair."

