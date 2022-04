Vol électrique gratuit au départ de Berne

Article publié le 12 avril 2022 par David Dagouret

Les avions électriques peuvent se recharger gratuitement à Bern-Belp.

La demande d'électrification ne cesse d'augmenter. Une tendance remarquée dans l’aviation également. L’Aéroport de Berne SA, plus connu sous le nom d’aéroport de Berne-Belp, innove en proposant une borne de recharge gratuite pour les aéronefs électriques. La SKYCHARGE Mobile du groupe Eaton qui a été développée en partenariat avec Pipistrel Aircraft est la première borne de recharge d’avions électriques au monde conforme aux normes EASA (European Union Aviation Safety Agency), et fait partie de la gamme de borne SKYCHARGE. Elle a été conçue à partir de la technologie exclusive RANGEXT de Eaton, permettant la plus rapide et performante recharge au monde, en octroyant une rentabilité de plus de 96 %. SKYCHARGE Mobile se trouvant sur un chariot, elle peut être déplacée facilement n’importe où, sans les coûts des installations, d’autres arguments qui ont convaincu l’Aéroport de Berne.

La borne est mise gratuitement au service des pilotes jusqu’à fin 2022.