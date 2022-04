Vueling lance son nouveau menu à bord

Article publié le 12 avril 2022 par David Dagouret

La compagnie réduit également l'utilisation d'emballages à usage unique à bord.

Afin de continuer à améliorer l'expérience client, Vueling, compagnie aérienne appartenant à IAG (International Airlines Group), renouvelle son offre de menus à bord avec une gamme de produits variés, d'options végétariennes, végétaliennes et sans gluten adaptées aux cœliaques et introduit des emballages écologiquement responsables et des mesures de compensation afin de réduire l'empreinte écologique de ses passagers à bord.

La nouvelle offre de snacks et de plats comprend des nouveautés telles que la salade de quinoa aux pois chiches et à la menthe. Le nouveau menu met également en évidence une augmentation du nombre d'options végétariennes ou végétaliennes ; parmi elles, une boîte de snacks végétaliens a été incluse (avec une sauce aux poivrons rouges rôtis, des crackers au romarin, des olives vertes assaisonnées, du houmous et des baklavas).

La nouvelle offre de restauration à bord propose également des options pour les cœliaques et une large gamme de produits sans gluten, avec des offres sucrées telles qu'un biscuit végétalien au double chocolat, noisette et banane ou un brownie au chocolat. Enfin, l’offre pour les enfants a été repensée avec un menu spécial plus sain, qui propose un goûter bio à la fraise et à la banane, sans sucre ni sel ajouté.

La compagnie introduit des emballages écologiquement responsables et des mesures de compensation afin de réduire l'empreinte écologique de ses passagers à bord.

Conformément à son engagement en termes de durabilité, la compagnie aérienne a mis en place un programme de remises et d'offres permettant à ses passagers de réduire l'utilisation d'emballages à usage unique à bord. Ainsi, lorsque qu'un passager apporte son propre contenant, il peut bénéficier d'une réduction de 50 centimes sur l'achat de sa boisson. Vueling offre également la possibilité d'acheter une tasse ou une bouteille en aluminium réutilisable avec laquelle une boisson chaude ou une boisson gazeuse sera offerte gratuitement.

En 2021, la compagnie aérienne est parvenue à éliminer l'utilisation de plus de 800 tonnes de plastique en 2021 grâce à ses emballages issus de matériaux éco-responsables.

