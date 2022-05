Aero 2022 : Comco Ikarus présente un simulateur de son Ikarus C42

Article publié le 1 mai 2022 par David Dagouret

Nous avons pu tester le simulateur lors du salon aéronautique de Friedrichshafen.

Comco Ikarus est une entreprise allemande de fabrication d'ULM, elle est basée à Hohentengen. La société développe et produit des appareils légers sous la marque Ikarus depuis plus de 45 ans. Le plus célèbre de ses appareils est l'IKARUS C42 qui a été vendu à plus de 1500 exemplaires à travers le monde.

La société allemande est évidemment présente au salon aéronautique de Friedrichshafen avec deux exemplaires de son Ikarus C42, mais ce qui a fait le plus sensation au stand de la société allemande, c'est son simulateur de vol.

En effet, depuis quelques mois, Comco Ikarus développe en partenariat avec Funflight un simulateur de vol d'un Ikarus C42. Ce simulateur est basé sur une cellule véritable d'un C42 qui est elle-même placée sur une plate-forme mobile à verrains. Le simulateur est développé avec le logiciel de jeu X-Plane 11 Pro.

Nous avons pu prendre place dans le cockpit de ce simulateur de vol. Tous les instruments et les commandes de vol sont présents et fonctionnels dans le cockpit. La simulation est très réaliste et elle peut être intéressante pour les pilotes qui souhaitent améliorer leurs connaissances de vol et perfectionner le pilotage quand le temps ne le permet pas.

Cliquer sur l'image pour voir la vidéo :

