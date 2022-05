Aeromexico et AFI KLM E&M forment un partenariat à long terme

Article publié le 19 mai 2022 par David Dagouret

La compagnie mexicaine renouvelle son contrat avec AFI KLM E&M pour support des équipements de sa flotte de Boeing 737 et le support des APUs de sa flotte de Boeing 787.

Aeromexico et AFI KLM E&M ont formalisé le prolongement de deux accords de maintenance, l'un dédié au support des équipements des Boeing 737 NG et Boeing 737 MAX et l'autre dédié au support APU des Boeing 787 d'Aeromexico.

L'accord de support équipements, initialement signé en 2018 et renouvelé le 28 avril dernier, comprend des services de réparation, l'accès au pool d’équipements 737 d'AFI KLM E&M et la fourniture d'un kit de base (MKB)dans les installations d'Aeromexico. Ces solutions seront fournies dans le cadre du programme de maintenance CSP 737 géré conjointement par AFI KLM E&M et Boeing.

Le renouvellement de l'accord de support de l'APU 787 (produit APS5000) couvre les services de réparation et de disponibilité, y compris la mise à disposition d'APU de rechange, ainsi qu'un système dédié de surveillance des conditions opérationnelles via le programme de maintenance prédictive PROGNOS® for APU. Dirigé et mis en œuvre par EPCOR, la filiale d'AFI KLM E&M spécialisée dans la maintenance des APUs, ce support ne vise pas seulement à garantir la disponibilité de l'APU, mais plus généralement à tendre vers une gestion optimale des actifs.

Mikel Piña Bilbao, SVP Supply Chain d'Aeromexico, a déclaré : "La satisfaction de notre compagnie quant aux services fournis jusqu'à présent en termes de performance et de fiabilité, l'empreinte d'AFI KLM E&M et sa proximité avec le continent américain via Barfield, ainsi que son expertise du produit 737, renforcée par le programme CSP, expliquent pourquoi nous continuons à lui faire confiance. Nous sommes impatients de poursuivre cette collaboration et de l'optimiser davantage afin d'améliorer encore les performances opérationnelles de notre flotte de 737."

Alejandro Cardona Seemann, responsable du secteur Propulsion du groupe Aeromexico, a déclaré : "La capacité d'AFI KLM E&M à mettre en place des solutions qui intègrent la vision d'une compagnie aérienne est un élément clé dans notre décision de renouvellement. Par son expertise et son savoir-faire, AFI KLM E&M sait nous conseiller sur les meilleurs choix à faire pour maximiser la durée de vie sous l'aile de l'APU, optimiser nos déposes, réduire nos coûts, etc."

Pierre Teboul, SVP Commercial d'AFI KLM E&M, a déclaré : "Aeromexico est un partenaire privilégié et historique d'AFI KLM E&M depuis plusieurs années. Nous sommes ravis de la confiance que la compagnie aérienne nous accorde et restons pleinement engagés à soutenir leurs défis actuels et futurs avec des programmes de maintenance performants et adaptés à la réalité de leurs opérations."





Sur le même sujet