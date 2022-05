Air Caraïbes annonce un nouveau partenariat avec Sunrise Airways

Article publié le 2 mai 2022 par David Dagouret

Ce partenariat permettra une réservation directe depuis Paris vers les provinces haïtiennes.

Air Caraïbes et Sunrise Airways ont conclu un partenariat qui permet à leurs clients de réserver leur voyage de bout en bout vers et depuis les provinces haïtiennes. Cap Haïtien, Les Cayes et Jérémie en Haïti sont désormais accessibles depuis Paris-Orly.

Sunrise Airways a été créée en 2009 et s’est fixée pour objectif de relier les villes des Caraïbes, en proposant des liaisons aériennes sûres et rapides aux meilleurs tarifs. Les connexions entre Port-au-Prince et les provinces haïtiennes seront opérées en Embraer 120 Brasilia, appareil disposant d’une capacité de 30 sièges.

Air Caraïbes, qui opère la desserte d’Haïti depuis plus de 12 ans au départ de Paris-Orly, assure jusqu’à 2 vols directs par semaine vers Port-au-Prince :

Paris-Orly / Port-au-Prince les mardis : départ 10h15 – arrivée 13h45

Paris-Orly / Port-au-Prince les lundis et mercredis aux mêmes horaires à compter du 13 juin 2022.

Edmond Richard, Directeur Général délégué d’Air Caraïbes a déclaré : "Nous sommes heureux de proposer à notre clientèle haïtienne, des liaisons intérieures simplifiées. Ce partenariat avec Sunrise Airways vient confirmer nos attaches historiques dans les Caraïbes toujours au service de nos clients."

Philippe Bayard, Président Directeur Général de Sunrise Airways a déclaré : "Ce partenariat renforce notre volonté de servir encore mieux, aux côtés d’Air Caraïbes, nos passagers haïtiens et tous ceux qui, au départ de Paris, souhaitent se rendre vers les provinces haïtiennes."

