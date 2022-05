Air France-KLM et CMA CGM s’associent et signent un partenariat stratégique

Article publié le 26 mai 2022 par David Dagouret

Les deux compagnies commercialiseront conjointement leurs capacités de fret aérien.

Le Groupe Air France-KLM et le Groupe CMA CGM ont annoncé avoir signé un partenariat stratégique de long terme dans le secteur du fret aérien. Ce partenariat permettra aux deux groupes de mettre en commun leurs réseaux cargo, les capacités de leurs appareils tout cargo et leurs services dédiés.

L'accord est établi pour une durée initiale de 10 ans. Air France-KLM et CMA CGM exploiteront ensemble et en exclusivité la totalité de la capacité des appareils tout cargo de leurs compagnies respectives, soit 10 appareils tout cargo en activité, et 12 autres en commande par les deux Groupes :

4 appareils tout cargo chez CMA CGM Air Cargo (avec des commandes en cours pour 8 autres appareils, dont 2 pourraient être opérés par Air France-KLM dans le futur) ;

6 appareils tout cargo chez Air France-KLM basés à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et à l’aéroport Amsterdam Schiphol (avec des commandes en cours pour 4 appareils supplémentaires).

Ce partenariat commercial porte également sur les capacités en soute des appareils d’Air France-KLM assurant le transport de passagers, incluant plus de 160 appareils long-courriers.

Dans le cadre de ce partenariat exclusif de long terme, CMA CGM renforcera son engagement dans le secteur du fret aérien en devenant un nouvel actionnaire de référence d’Air France-KLM. CMA CGM investira dans la limite d’une détention de 9% du capital ex-post d’Air France-KLM. Cet investissement pourrait intervenir à l’occasion de l’augmentation de capital d’Air France-KLM telle qu’envisagée dans l'annonce faite le 17 février 2022.

Rodolphe Saadé, Président-directeur général du Groupe CMA CGM, a déclaré : "Je suis très heureux de ce partenariat stratégique avec Air France-KLM. Il permet d’accélérer significativement le développement de notre division aérienne, CMA CGM Air Cargo, créée il y a à peine plus d’un an, et de positionner nos deux entreprises parmi les principaux acteurs mondiaux du fret aérien. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe CMA CGM et son ambition de devenir un leader en matière de logistique intégrée au service de ses clients. À travers notre participation à son capital, Air France-KLM pourra compter sur nous pour l’accompagner dans ses développements futurs."

Benjamin Smith, Directeur Général d’Air France-KLM, a déclaré : "Ce partenariat stratégique tire pleinement parti de la complémentarité des compétences, de l'expertise et des activités d'Air France-KLM et de CMA CGM. Il s'agit d'une étape clé qui permettra de renforcer et de développer de manière significative la position du Groupe dans le secteur du fret aérien. Je suis également très satisfait que ce partenariat commercial avec CMA CGM ait abouti à leur décision d'investir directement dans le groupe Air France-KLM, témoignant ainsi de leur confiance dans le succès futur de notre groupe."

