Air France : un nouveau fauteuil Business

Article publié le 19 mai 2022 par David Dagouret

Ce nouveau fauteuil sera à découvrir à bord de 12 Boeing 777-300 dès cet automne.

Air France a dévoilé le 10 mai dernier, son nouveau fauteuil Business. Celui-ci reprend le concept des 3 "F" : Full Flat, il se décline en véritable lit plat de près de 2 mètres ; Full Access, chacun dispose d’un accès direct à l’allée et Full Privacy.

Une nouvelle porte coulissante permet de privatiser totalement son propre espace, préservé ainsi du reste de la cabine. Pour plus de proximité lors des voyages à deux, les sièges situés au milieu de la cabine disposent désormais d’une paroi centrale pouvant s’abaisser simplement. Un vaste espace de convivialité est alors disponible pour profiter du voyage ensemble. Le fauteuil dispose également d’un large écran antireflets Haute Définition 4K de 17,3 pouces, doté d’un casque réducteur de bruit, d’une nouvelle connexion Bluetooth permettant d’utiliser ses propres écouteurs, et de multiples prises.

Le client sera accueilli par un hippocampe ailé rétroéclairé, incarnant le mythe fondateur de la compagnie et la richesse de son histoire. À l’intérieur du siège, le capitonnage apporte une sensation de moelleux et d’intimité. Laine, aluminium brossé, cuir pleine fleur français, Air France a privilégié des matières nobles, douces et naturelles pour sa confection. Enfin, chaque fauteuil est brodé de l’accent rouge, symbole de marque de la compagnie.

Ce nouveau fauteuil sera progressivement déployé sur 12 Boeing 777-300 à compter de septembre 2022, chacun équipé de 48 fauteuils en cabine Business.

À bord de ces avions, la compagnie installe également ses tout derniers sièges Premium Economy (48) et Economy (273) pour un confort de voyage optimal. L’ensemble des cabines déclinent avec élégance les couleurs identitaires de la marque : bleu marine, blanc apportant lumière et contraste, touches de rouge.

Baptisé "Fontainebleau", le premier appareil doté de ces nouvelles cabines et équipé d’une connexion Wifi s’envolera vers New York-JFK à l’automne.

