Article publié le 22 mai 2022 par David Dagouret

Il s'agit d'un service d'analyse des atterrissages durs.

ATR et Safran ont mis au point "Smart Lander", un service de diagnostic des trains d’atterrissage faisant appel aux toutes dernières connaissances en matière d’analyse de données, afin d’optimiser le temps de réponse du constructeur en cas d’atterrissages durs et permettre une remise en service rapide de l’avion.

Ce service repose sur la technologie de machine learning (apprentissage automatique). Alimenté par des centaines de milliers de simulations d'atterrissages durs, Smart Lander émet des recommandations, à l’attention des opérateurs, sur les actions de maintenance à effectuer selon la brutalité de l’atterrissage et le degré de charge subi par les trains. L’appareil peut ainsi être autorisé à poursuivre ses opérations commerciales ou, au contraire, se voir diriger vers une base de maintenance. Un processus qui prend moins d'une heure, contre plus d’une semaine auparavant.

David Brigante, Directeur du Support client et des Services d’ATR, a déclaré : "Notre ancien processus pouvait prendre de 10 à 20 jours ouvrables. Des analyses devaient être réalisées à la fois par le Bureau d’études ATR et Safran Landing Systems pour décider si l'appareil pouvait être remis en service. Smart Lander nous permettra de réduire considérablement notre temps de réponse, donc d’augmenter la disponibilité des appareils, de réduire les coûts pour nos clients et d’améliorer leur satisfaction. Et ce tout en maintenant la même qualité d’analyse qu’auparavant."

Patrick Joyez, Directeur Technique de Safran Landing Systems, a déclaré : "Nous avons travaillé main dans la main avec ATR, en misant sur notre expertise conjointe des trains d’atterrissage et des opérations effectuées par ATR pour développer ce service de « health monitoring » analysant l’état des trains, issu du savoir-faire de Safran dans l’exploitation des données. Smart Lander est une innovation de rupture en matière d'analyse des charges à l’atterrissage, qui offrira une valeur réelle aux opérateurs d’ATR."





