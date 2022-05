easyJet s'associe à GKN Aerospace

Article publié le 5 mai 2022 par David Dagouret

Ce partenariat porte sur le développement de l'hydrogène dans l'aviation.

easyJet a annoncé qu'elle collabore avec GKN Aerospace, fournisseur mondial de technologies aéronautiques de niveau 1. Ce partenariat intervient dans le but de réduire les émissions de carbone dans l'aviation en adoptant des technologies sans émission de carbone.

easyJet va soutenir le développement de la technologie de combustion d'hydrogène (H2JET) et de la pile à combustible d'hydrogène (H2GEAR) de GKN Aerospace, incluant l'exploration des options de démonstration en vol. Cela s’inscrit pleinement dans l'ambition de la compagnie aérienne de décarboner l'aviation. easyJet fournira, entre autres, des informations sur les exigences opérationnelles et les aspects économiques de l’aérien.

H2GEAR est un programme de collaboration britannique dirigé par GKN Aerospace, qui vise à développer un système de propulsion à hydrogène liquide pour les avions qui opèrent en domestique, susceptible d'être adapté à de plus grands avions. L'hydrogène liquide est converti en électricité dans un système de piles à combustible. Cette électricité alimente efficacement l'avion, éliminant les émissions de carbone et donnant ainsi naissance à une nouvelle génération de voyages aériens propres.

Le programme H2GEAR est soutenu par un financement de 27 millions de livres sterling de l'ATI, complété par GKN Aerospace et ses partenaires industriels.

H2JET est un programme suédois de collaboration de deux ans, dirigé par GKN Aerospace, qui vise à pousser le développement de sous-systèmes clés pour la propulsion à l'hydrogène par turbine à gaz d'avions civils moyen-courrier.

David Morgan, Directeur des Opérations pour easyJet, a déclaré : "Chez easyJet, nous nous sommes engagés à travailler pour un avenir où les vols ne produiront aucune émission de carbone. Nous savons que la technologie est un facteur clé pour atteindre nos objectifs de décarbonation, la propulsion à l'hydrogène étant une solution de choix pour les compagnies aériennes court-courriers comme easyJet. Les partenariats interindustriels sont essentiels au développement de ces nouvelles technologies prometteuses. Nous sommes impatients de collaborer avec GKN Aerospace, pour aider à amener cette technologie à maturité le plus tôt possible."

Max Brown, Vice-Président Technologie, GKN Aerospace, a déclaré : "Chez GKN Aerospace, la durabilité est au cœur de nos activités. Les avions fonctionnant à l'hydrogène offrent une voie dégagée pour garder le monde connecté, avec un ciel nettement plus propre. L'écosystème aérospatial est à l'avant-garde de cette technologie. Nous sommes impatients de travailler avec easyJet et nos partenaires pour développer et industrialiser cette technologie révolutionnaire permettant de faire voler des avions sans émissions de CO2."

Sur le même sujet