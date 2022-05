Emirates commercialise sa classe premium économique

Article publié le 14 mai 2022 par David Dagouret

La Classe Économie Premium d’Emirates sera déployée sur les lignes A380 vers les aéroports de Paris Charles de Gaulle, Londres Heathrow, Sydney et Christchurch.

Emirates a annoncé la commercialisation de sa classe premium économique. Cette nouvelle classe sera ouverte à la vente à partir du 1er juin 2022. La classe premium économique d'Emirates sera disponible sur les lignes A380 vers Paris, Londres, et Sydney à partir du 1er août, puis Christchurch à partir de décembre prochain.

Dans un A380 avec quatre classes de voyage, la Classe Économie Premium sera située à l'avant du pont principal avec 56 sièges en configuration 2-4-2. Sur le Boeing 777, jusqu'à 24 sièges Classe Économie Premium seront installés dans une cabine dédiée entre la Classe Affaires et la Classe Économique.

Tim Clark, président d'Emirates Airline a déclaré : "Caractérisée par la même excellence que celle qui fait la réputation d’Emirates, la Classe Économie Premium fera figure d’exception dans sa catégorie grâce à une attention de chaque instant portée à l’expérience client. Les clients qui voyageront en Classe Économie Premium pourront ainsi profiter d'un service d’un niveau supérieur à celui de la Classe Économique avec un excellent rapport qualité-prix. Depuis que nous avons lancé notre offre Économie Premium en janvier 2021, les retours ont été très positifs et la demande n’a cessé de croître. Actuellement équipant six A380, nous souhaitons proposer cette expérience sur de nombreuses autres lignes de notre réseau en lançant à compter de novembre le programme de retrofit de 67 A380 et 53 Boeing 777. À la fin du programme, 126 avions Emirates seront équipés de cabines Économie Premium ainsi que de nos tout nouveaux équipements dans les autres classes de voyage. Il s'agit d'un investissement majeur qui permettra à nos voyageurs de vivre une expérience de vol inégalée."





