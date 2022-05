French Bee se lance vers Miami

Article publié le 5 mai 2022 par David Dagouret

La compagnie du groupe Dubreuil lancera cette nouvelle ligne en décembre 2022.

French Bee a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne entre Paris-Olry et Miami en décembre 2022. Après San Francisco, New York et Los Angeles, la compagnie poursuit son développement : elle prendra livraison d’un sixième Airbus A350-1000 à l’hiver 2022 et étendra son réseau aux Etats Unis.

Jean-Paul Dubreuil, Président du Groupe Dubreuil Aéro a déclaré : "Après le succès de notre ligne « historique » vers l’île de La Réunion suivie par la desserte de la Polynésie française, nous sommes heureux de poursuivre notre expansion aux États-Unis. Il existe un lien historique entre la France et les USA et French bee, avec son modèle smart cost et son produit « à la carte », se positionne comme une alternative de qualité pour le voyage des touristes et des familles françaises et américaines."





