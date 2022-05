ITA Airways reçoit son premier Airbus A350

Article publié le 16 mai 2022 par David Dagouret

La compagnie italienne devient le 40e opérateur à exploiter ce type d'appareil.

ITA Airways, la nouvelle compagnie nationale italienne, a pris livraison de son premier A350, devenant ainsi le 40e opérateur de ce type d'appareil. L'avion, exploité dans le cadre d'un contrat de leasing auprès d'ALAFCO, a effectué son premier atterrissage en Italie à l'aéroport Léonard-de-Vinci de Rome Fiumicino, le 11 mai dernier.

La cabine de l'A350 d'ITA Airways est aménagée en configuration bi-classe et dotée de 334 sièges, dont 33 sièges-couchettes entièrement inclinables en classe Affaires, 301 sièges en classe Économique.

L'A350-900 de ITA Airways entrera en service au début du mois de juin 2022 pour desservir les nouvelles liaisons intercontinentales que la compagnie ouvrira pendant la saison estivale au départ de Rome Fiumicino et à destination de Los Angeles, Buenos Aires et de São Paulo.

En décembre 2021, l’opérateur italien a confirmé une commande de 28 appareils Airbus, composée de 18 monocouloirs (sept A220 et 11 A320neo) et 10 A330neo, le dernier membre de la famille gros-porteur à succès A330. En outre, ITA Airways a déjà conclu des contrats de leasing portant sur plus de 50 appareils Airbus de nouvelle génération supplémentaires, dont six A350, pour compléter la modernisation de sa flotte.

