Meeting Cerny-La Ferté-Alais 2022 : programme des vols

Article publié le 18 mai 2022 par David Dagouret

Le célèbre meeting le Temps des Hélices se déroulera le 04 et 05 juin prochain, voici le programme prévisionnel des vols.

Le meeting, le Temps des Hélices, de Cerny-La Ferté-Alais se déroulera cette année le 04 et 05 juin prochain. Ci-dessous le programme prévisionnel des vols qui seront proposés sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils. Plateau identique samedi et dimanche.

Legendary Fighters

12 modéles réduits

Prélude

F-PJBS | Piper J3

Générique Ouverture Ferté Alais 2022

Les débuts de l'aviation

F-AZMS | Morane-Saulnier Type H

F-AZPG | Blériot XI²

F-PDEP | Deperdussin Type T

14/18 mai 1917 Verdun

F-AZVD | Fokker Dr.I Dreidecker Triplan

F-AYDR | Fokker Dr.I Dreidecker Triplan

F-AZCN | Royal Aircraft Factory S.E.5

F-AZCY | Royal Aircraft Factory S.E.5

Spad XIII

F-AZFP | Spad XIII

Ravitaillement en vol

Airbus A330 MRTT

F-RSD | Rafale + un autre Rafale

Adrienne Bollant

F-AZMB | Caudron G3

Amélia Earhart

F-AZLL | Lockheed L-12 Electra Junior

Wingwalker

N450D | Boeing Stearman PT-13D Wingwalkers

Ryan PT-22

N46502 | Ryan PT-22

Les Années 1930

F-GPJS | Stinson SR-10 Reliant

N47W | Spartan Executive UC-71

Grande plume

D-KBEA | Binder EB-29D

Boeing Stearman

F-HIZI | Boeing-Stearman PT-17 Kaydet

N43SV | Boeing-Stearman PT-13 D Kaydet

N1771B | Boeing-Stearman PT-17

Transport

F-AZKT | Dassault Flamant MD311

F-AZOX | Douglas C-47 B Skytrain (en formation avec les Cri Cri en début de tableau)

F-PZXU | Colomban MC-15 CriCri

F-PFHV | Colomban MC-15 CriCri

TORA TORA TORA

F-AZBE | North American T-6G

F-AZAT | North American T-6G

F-AZBQ | North American T-6G

F-AZCQ | North American T-6G

F-AZQR | North American AT-6C

F-AZRB | North American AT-6D

F-AZRD | North American AT-6

F-AZSC | North American AT-6D

F-AZVN | North American T-6G

F-HLEA | North American T-6G

F-AZJR | Boeing-Stearman PT-17 D Kaydet

F-AZZM | AT-6M "Zero"

F-AZKU | Curtiss P-40N Warhawk

Sécurité Civile

F-ZBMD | Bombardier Dash 8-Q400MR

Patrouille de France

AMD-BA Dornier Alphajet x8

Die Luftwaffe

F-AZJU | Junkers Ju-52/3m

F-AZRA | Fieseler Storch Fi-156

F-AZCE | Pilatus P2

F-AZRR | Messerschmitt Bf 108 Taifun

Normandie Niemen

F-AZLY | Yakovlev Yak-3 UA

F-AZOS | Yakovlev Yak-9R Alison

YakoTeam

F-WRUX | Yakovlev Yak-52

F-WRUL | Yakovlev Yak-52

F-HFSB | Yakovlev YAK-18T

Adémai Aviateur

F-BFFP | Piper PA-11

L'Aéronavale

Rafale Marine x2

F-HAWK | Grumman E-2 Hawkeye

Dassault Aviation Falcon 50M

Breguet Atlantic ATL2

F-AZLT | Morane-Saulnier MS 760 Paris

F-AZPF | CM-170 Fouga Zephyr

Helicoptère Acrobatique

D-HSDM | Bölkow BO 105 (Red Bull)

Spitfire

F-AZJS | Supermarine Sptifire PR MK XIX

G-SXIV | Spitfire FR.XIVe

Pappy Boyington

F-AZEG | Chance-Vought F4U-5NL Corsair

Vietnam / Gunship War

F-AYSL | North American T-28B Trojan

F-AYVF | North American T-28B Trojan

N14113 | North American T-28A Fennec

F-AZQV | North American T-28C Trojan

F-AZHK | Douglas AD-4N Skyraider

F-AZKM | North American OV-10 B Bronco

Lockheed C130H Hercules

MicroJet

F-PJET | Bede BD-5J Minijet

RSD - RAFALE SOLO DISPLAY

EVAA

F-TGCI | Extra 330 SC

Aéro Club de France

F-AZZD | CM 170 Fouga Magister

F-HDND | CM 170 Fouga Magister

F-GKYF | CM 170 Fouga Magister

F-GSYD | CM 170 Fouga Magister

N4767 | EDGE 540 (Nicolas Ivanoff)

F-HBOB | Pitts S2B (Bertrand Boillot)

F-HCSA | Extra 300 LP (Catherine Maunoury)

F-HHEV | Cap222 (Eric Vazeille)

F-WPAE MX Aircraft MXS (Aude Lemordant)

Sur le même sujet