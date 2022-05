Safran renouvelle son contrat avec Hawaiian Airlines

Article publié le 10 mai 2022 par David Dagouret

Ce contrat porte sur le service NacelleLifeTM concernant la flotte des Airbus A330ceo de la compagnie américaine.

Safran Nacelles a signé le 27 avril dernier, avec la compagnie aérienne Hawaiian Airlines le renouvellement de contrat de services pour une durée de 6 ans portant sur les inverseurs de poussée de leur 24 Airbus A330ceo.

Safran Nacelles continuera à soutenir Hawaiian Airlines pour des opérations dans ses stations de maintenance, réparation et révision - Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) basés aux Etats-Unis et en France lors des déposes programmées ou de réparations ponctuelles dans le cadre d’une maintenance non programmée. Safran Nacelles donne aussi l’accès à un stock d’inverseurs de poussée de rechange.

Alain Berger, Directeur du support et services de Safran Nacelles a déclaré : "Nous sommes heureux que Hawaiian Airlines renouvelle sa confiance à Safran Nacelles pour sa flotte d’Airbus A330ceo. Les équipes de Safran Nacelles, notamment celles des ateliers de réparation américains et français, sont pleinement mobilisées pour maintenir en opération la flotte d’Hawaiian Airlines."

Jim Landers, directeur des opérations techniques de Hawaiian Airlines a déclaré : "Depuis 2013, Safran nacelles a été un partenaire de confiance qui partage nos engagements de sécurité et de fiabilité. Nous attendons de Safran Nacelles qu’il continue de fournir un support exceptionnel pour notre flotte d’A330ceo."





