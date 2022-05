Vueling recrute 50 stewards et hôtesses de l’air à Paris-Orly

Article publié le 22 mai 2022 par David Dagouret

Les entretiens auront lieu à Paris le 31 mai prochain.

Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG (International Airlines Group), recrute 50 stewards et hôtesses de l’air à Paris, en CDI. En effet, après avoir annoncé le renforcement de son programme de vols estival au départ de Paris, avec un total de 54 routes programmées, Vueling lance une importante campagne de recrutement pour accompagner ses ambitions commerciales en France.

Pour participer à la journée de recrutement le 31 mai 2022 : rendez-vous dès maintenant et jusqu’au 28 mai sur https://careers.vueling.com/jobs/1739746-cabin-crew

Les candidatures sont ouvertes à toutes les personnes âgées de 18 ans ou plus, titulaires du baccalauréat, ayant un permis de travail européen et parlant couramment l’anglais. La connaissance d'autres langues européennes telles que l'espagnol est un plus. Les candidats doivent avoir un Certificat de membre d’équipage de cabine européen (CCA européen) ainsi qu’un Certificat médical pour le personnel naviguant. Seules les personnes n’ayant pas participé aux dernières sessions de recrutement de la compagnie peuvent candidater à celle-ci.

Les candidats présélectionnés seront conviés aux entretiens qui auront lieu le 31 mai à Paris.

