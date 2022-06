Airbus a livré le premier A320neo équipé du système d'atterrissage par satellite

Article publié le 19 juin 2022 par David Dagouret

L'appareil a été livré à la compagnie low-cost, easyJet.

Airbus a livré le premier Airbus A320neo équipé du dernier système d'atterrissage par satellite (SLS) à easyJet. Le SLS permet aux pilotes d'effectuer des approches "directes" en utilisant la précision des satellites lorsqu'ils atterrissent dans les aéroports, sans avoir besoin de systèmes au sol supplémentaires tels que l'ILS, même dans des conditions de faible visibilité.

Le SLS est entré en service pour la première fois en Europe avec l'A350 en 2015 après qu'Airbus a été le pionnier du développement et de l'introduction d'approches CAT1 avec le soutien de l'agence européenne pour le programme spatial (EUSPA) et de la Commission européenne. Une fonction SLS est également disponible sur les familles d'avions A220 et A330 et en cours pour l'A380.

