Elixir Aircraft reçoit un prêt de la société Total Energies

Article publié le 30 juin 2022 par David Dagouret

Total Energies accorde un prêt de 100 000€ à la société rochelaise.

En accordant des prêts à taux zéro, TotalEnergies accompagne les PME du territoire afin de participer à la création de projets et au développement dans les secteurs de l’industrie en vue de contribuer à l’emploi et à la transition écologique et énergétique.

Dominique Gueudet, directeur régional lors de l’instruction du dossier, et Jean-Paul Riquet, nouveau directeur régional, ont décidé de soutenir Elixir Aircraft dans la réalisation de ses projets. Ce prêt a pour objectif d’aider Elixir Aircraft dans ses recrutements et accélérer la mise sur le marché de l'avion Elixir.

Grâce à cet accompagnement Elixir Aircraft sera en mesure de recruter de nouveaux talents, portant son effectif à plus d’une centaine de salariés.

Dominique Gueudet, ancien directeur régional TotalEnergies a déclaré : "Elixir Aircraft constitue une aventure industrielle unique en France et particulièrement significative pour la Nouvelle-Aquitaine. Elle s’inscrit parfaitement dans la démarche d’accompagnement des PME de la Transition Ecologique et Energétique initiée par la Direction France de TotalEnergies : l’innovation majeure que représente la construction 100% en carbone de la structure, inspirée des techniques utilisées à La Rochelle pour les catamarans de course, permet de diviser par quatre la consommation de carburant. Par ailleurs le choix d’un moteur utilisant du carburant sans plomb vient réduire encore l’impact environnemental des trajets."

Jean-Paul Riquet, nouveau directeur régional TotalEnergies a déclaré : "Je partage l’enthousiasme de notre équipe pour cette entreprise industrielle. Elixir Aircraft créée beaucoup d’emplois dans la région. Elle œuvre pour la décarbonation et elle anticipe la mise en place de carburants durables dans l’aviation légère, sujet sur lequel TotalEnergies s’investit également. Ainsi, par la suite, nous pourrions accompagner Elixir Aircraft dans l’utilisation de carburants biosourcés, ou d’autres sources d’énergie spécialement dédiées à l’aviation tels que les SAF."

Arthur Lépold-Léger, président d’Elixir Aircraft a déclaré : "Un grand merci à TotalEnergies pour sa confiance. Dans un secteur opérant des avions conçus dans les année 50-60, Elixir Aircraft apporte sa brique à l’édifice en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela se matérialise aujourd’hui avec un avion de 4ème génération ultra frugal et demain avec de nouvelles propulsions SAF et hydrogène, pour lesquels les concepteurs de carburants durables tel TotalEnergies seront des partenaires indispensables."