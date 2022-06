French bee lance sa ligne entre Paris et Miami

Article publié le 25 juin 2022 par David Dagouret

La compagnie du groupe Dubreuil lancera cette nouvelle ligne dès le 15 décembre 2022.

French bee a annoncé le lancement de sa ligne vers Miami. Il s'agir de sa 4e liaison nord américaine, après San Francisco, New York et Los Angeles. Dès le 15 décembre 2022, French bee assurera 3 vols directs hebdomadaires entre l'aéroport international de Paris-Orly 4 (ORY) et l'aéroport international de Miami (MIA).

Le Vol aller partira de ORY à 14h30 pour une arrivée à MIA à 18h45. Le vol retour partira de MIA à 21h00 et pour une arrivée à ORY le lendemain à 11h40. La durée du volsera de 9h45 de ORY à MIA. Le vol sera opérée en Airbus A350-900.

Sur le même sujet