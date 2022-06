Korean Air proposera une liaison quotidienne entre Paris et Séoul cet été

Article publié le 21 juin 2022 par David Dagouret

Dès le 1er juillet prochain, la compagnie sud coréenne proposera un vol quotidien entre ces deux villes.

Korean Air poursuit le redéploiement de son réseau international pour répondre à la demande croissante de voyages sur l’été, liée notamment à la fin des restrictions de voyage. Cette période de postpandémie verra le redéploiement des fréquences ainsi que la reprise progressive des liaisons suspendues pendant la crise.

Korean Air augmente notamment ses fréquences sur la liaison Paris-Séoul opérée en Boeing 777-300 de 277 sièges de toute dernière génération (50 sièges affaires / 227 sièges économie) avec un 5ème vol hebdomadaire lancé les dimanches depuis le 12 juin. Ainsi, jusqu’à la fin du mois de juin, la compagnie desservira l’aéroport d’Incheon depuis Paris-CDG T2 les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Puis, à partir du 1er juillet prochain, elle opèrera de nouveau 1 vol quotidien aux horaires habituelles d’arrivée à 18h30 et de départ à 21h. La France devient le premier pays européen à revenir sur une liaison quotidienne avec Séoul.

Korean Air se renforce également au départ des principaux aéroports d’Europe :

Amsterdam et Francfort, passant de 2 à 4 vols par semaine le 14 juin puis 5 vols par semaine à partir du 25 juillet

Londres-Heathrow passant à 4 vols par semaine le 18 juin puis 5 vols à partir du 1er juillet

et relance ses dessertes européennes qui demeuraient suspendues jusqu’alors :

Milan-Malpensa et Vienne : 3 vols par semaine à partir du 1er juillet

Rome et Barcelone : 3 vols hebdomadaires à partir du 1er septembre

Korean Air propose une offre de correspondances vers 9 destinations phares en Asie du Sud et en Australie : Bangkok, Singapour, Manille, Ho Chi Minh et Hanoi (en vols quotidiens), Phnom Penh (5 fois par semaine), Sydney et Denpasar (4 vols hebdomadaires) et Cebu (2 fois par semaine). Les passagers en provenance de Paris-CDG bénéficieront de connections fluides et rapides via l’aéroport d’Incheon à Séoul.

Le gouvernement de la Corée du Sud a allégé les mesures sanitaires pour l’entrée sur le territoire de tous les voyageurs, qu’ils soient ou non vaccinés, levant notamment toute obligation de quarantaine et tous les types de visas sont de nouveau délivrés.

Les voyageurs internationaux enregistrent le résultat négatif de leur test antigénique ou PCR en s’inscrivant sur le portail en ligne « Q-CODE » 48 heures avant le départ. Le QR Code ainsi obtenu est présenté en toute fluidité à l’arrivée à l’aéroport en Corée.

