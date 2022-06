La Ferté 2022 : Elixir présent pour la première fois

Article publié le 4 juin 2022 par David Dagouret

La société rochelaise présente son appareil Elixir pour la première fois au meeting aérien de Cerny-La Ferté-Alais.

Elixir, société aéronautique basée à la Rochelle, est présente pour la première à La Ferté-Alais. Elle présentera lors des deux jours du meeting "Le Temps des Hélices", deux appareils. Le premier appareil, immatriculé F-HLIX, est visible directement au stand de la société et le second, immatriculé F-HLXR, est quant à lui visible à l'exposition statique. Ces deux appareils sont des Elixir 912 IS mais malheureusement nous avons constaté l'absence du nouvel Elixir 915 IS turbo qui a été dévoilé le mois dernier au salon Aero de Friedrichshafen (Voir actualité).