La Ferté 2022 : le Rafale fait le show...sous la pluie

Article publié le 6 juin 2022 par David Dagouret

La démonstration du samedi a été annulée à cause du temps. Le dimanche, le show a bien eu lieu, mais sous la pluie.

De nombreux spectateurs attendaient avec impatiente la démonstration du Rafale Solo Display, mais la météo est venue contrecarrer le planning de la fête aérienne du Temps des Hélices. En effet, le samedi, un orage important a forcé l'Armée de l'Air à annuler la démonstration du célèbre Rafale Solo Display.

Le dimanche, l'avion de chasse était bien prévu en vol, mais une fois de plus, la météo a fait des siennes. Le Rafale utilisé cette saison est immatriculé 4-GO et il arbore une livrée noire. Le Rafale Solo Display est incarné pour cette nouvelle édition par son pilote démonstrateur, le capitaine Bertrand Butin, appelé "Bubu" et son coach, le capitaine Jérôme Thoule appelé "Schuss".

Le Rafale est donc arrivé pour sa démonstration, mais la pluie s'est également invitée. Malgré la pluie, les spectateurs et nous même sommes restés pour observer la démonstration et vous présenter quelques photographies de ce show.

