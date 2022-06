L'aéroport de Toulouse-Francazal fête ses 10 ans

Article publié le 30 juin 2022 par David Dagouret

Le 23 juin dernier a été célébré les 10 ans de la plateforme, en présence d’une centaine d’invités.

En avril 2011, les premières entreprises s’implantaient sur le site de l’ancien aéroport militaire de Toulouse-Francazal, fermé depuis le 1er septembre 2009, après avoir accueilli, dès 1934, la première base de l’Armée de l’air française. Aujourd’hui, dix ans après, le site a réussi sa reconversion et a su se réinventer, pour devenir une plateforme de référence dans la préparation du futur de l’aviation et des mobilités de demain.

Après 17 millions d’€ d’investissements, l’aéroport de Toulouse-Francazal, géré par la SETFA,Société d’Exploitation de Toulouse-Francazal Aéroport, et EDEIS, leader en ingénierie et gestion d’infrastructures, compte aujourd’hui une trentaine d’entreprises, spécialisées dans l’aéronautique et les nouvelles mobilités.

Sur une surface de 170 hectares, ce sont pas moins de 1 500 m2 de bâtiments nouveaux qui ont été construits, 1 800 m de piste et 190 000 m2 d’aires de stationnement qui ont été rénovées et 60 000 m2 créées tandis que 35 000 m2 de locaux et hangars ont été réhabilités.

Aujourd’hui plus de 400 personnes sont employées sur l’aéroport de Toulouse-Francazal, avec pour vocation la mobilité, qu’elle soit aérienne ou terrestre :

L’aviation d’affaires : l’aéroport accueille près de 200 vols d’affaires chaque année et abrite la compagnie aérienne d’aviation d’entreprise JetCorp;

L’aéro-industrie : avec ATR, Tarmac Aerosave, Aura Aero, Airplane Delivery, Airplane Painter;

L’activité en lien avec l’aéronautique: avec Acia Aero Technics, Acia Aero Parts, Aero Engineering Services, Vartan Aviation Group, Scope Training, Sud Aero Formation, Fly Simulation, Harmony Aerospace, SAFIRE (avions de recherche environnementale), Scalian, ID Drones et KN Technologies;

Les nouvelles mobilités : avec Easymile et Hyperloop.

Le jeudi 23 juin, Olivier GALZI vice-président d’EDEIS, Alain CHALMOT DE LA MESLIERES directeur des opérations de l’Aéroport de Toulouse-Blagnac, Patrice COHADE, directeur technique des aéroports pour la CCI de Toulouse, Albert SANCHEZ maire de Cugnaux et représentant Toulouse Métropole, François THEOLEYRE, directeur adjoint du Transport Aérien et Jérôme ARNAUD Président de la SETFA, ont célébré les 10 ans de la plateforme, en présence d’une centaine d’invités.

Ponctuée par des démonstrations de drones, des expositions d’avions et de véhicules terrestres autonomes électriques, et clôturée par un largage de parachutistes du 1er RTP, la journée a été l’occasion de revenir sur les grands projets en cours sur la plateforme en matière de transport aérien ou terrestre.