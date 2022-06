L'Airbus A321XLR décolle pour la première fois

Article publié le 21 juin 2022 par David Dagouret

Le 15 juin dernier, l'appareil a effectué un vol de 04h35.

Le premier A321XLR (Xtra Long Range) d'Airbus a accompli avec succès son premier vol. L'avion, MSN 11000, a décollé de l'aéroport de Hambourg-Finkenwerder à 11h05 pour un vol d'essais d’une durée d’environ 4h35. L'équipage de l'avion était composé des pilotes d'essais expérimentaux Thierry Diez et Gabriel Diaz de Villegas Giron, ainsi que des ingénieurs d'essais Frank Hohmeister, Philippe Pupin et Mehdi Zeddoun. Pendant le vol, l'équipage a testé les commandes de vol, les moteurs et les systèmes principaux de l'avion, y compris les protections de l'enveloppe de vol, à grande et basse vitesse.

L'A321XLR est le prochain stade de l’évolution de la famille d'avions monocouloirs A320neo. L'A321XLR offrira un rayon d'action sans précédent pour un avion monocouloir, allant jusqu'à 4 700 nm (8700 km), avec une consommation de carburant par siège inférieure de 30 % à celle des avions de la génération précédente.

L'entrée en service de l’appareil est prévue pour le début de 2024.

Philippe Mhun, EVP Programmes et Services d'Airbus a déclaré : "Il s'agit d'une étape majeure pour la famille A320 et ses clients dans le monde entier. Avec l'entrée en service de l'A321XLR, les compagnies aériennes seront en mesure d'offrir un confort long-courrier sur un avion monocouloir, grâce à sa cabine Airspace unique. L'A321XLR ouvrira de nouvelles routes avec des performances économiques et environnementales imbattables."





