L’Espagne commande 20 Eurofighter

25 juin 2022

Ce contrat a une valeur de 2,043 milliards d’euros.

L’agence NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Management Agency) a signé un contrat historique portant sur l’acquisition de 20 Eurofighter de nouvelle génération. Passée dans le cadre du programme Halcon, cette commande prévoit la livraison de 16 avions de combat monoplaces et de 4 biplaces équipés de radars à balayage électronique (E-Scan), qui remplaceront la flotte des F-18 exploités par l’armée de l’Air espagnole dans les îles Canaries.

Ce contrat portera à 90 le nombre total d’Eurofighter espagnols. Livrés à partir de 2026, ces nouveaux appareils – les plus modernes conçus en Europe – renforceront la puissance et la posture des forces aériennes espagnoles au sein des forces alliées de l’OTAN, et garantiront un plan de charge industriel jusqu’en 2030.

Ce contrat d’une valeur de 2,043 milliards d’euros, approuvé par le Conseil des ministres espagnol du 14 décembre 2021, inclut les appareils, les moteurs, un simulateur et les services de support associés.

En service en Espagne depuis 2003, l’armée de l’Air opère les Eurofighter depuis les bases aériennes de Morón (11e escadron) et d’Albacete (14e escadron), assurant la souveraineté territoriale du pays et jouant un rôle clé dans différentes missions de police aérienne de l’OTAN dans les pays baltes, et plus récemment autour de la mer Noire. Avec ces nouveaux appareils, l’Espagne va équiper en Eurofighter une troisième base aérienne, celle de Gando, sur les îles Canaries, qui abrite le 46e escadron.

Mike Schoellhorn, CEO d’Airbus Defence and Space a déclaré : "Avec cette nouvelle commande, l’Espagne réaffirme non seulement son engagement à l’égard de l’Eurofighter, mais aussi de son développement et de son environnement industriel. Je tiens à remercier le client pour sa détermination en matière de défense européenne à un moment particulièrement important."

