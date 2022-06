Retour sur la 49e édition du temps des hélices

Article publié le 19 juin 2022 par David Dagouret

Cette édition a accueilli près de 21 000 personnes sur le week-end de la Pentecôte.

Organisé de nouveau à ses dates historiques du week-end de la Pentecôte (après son annulation en 2020 et son report fin août l’an dernier en raison de la pandémie), le meeting aérien "Le Temps des Hélices" (49ème édition) a accueilli un total de 21 000 personnes sur les journées cumulées de samedi et dimanche malgré une météo capricieuse.

Pour l’occasion, les nombreux collectionneurs et pilotes d’avions de toutes les époques de l’histoire aéronautique avaient fait le déplacement pour se retrouver dans le cadre historique et champêtre du célèbre aérodrome et offrir de nouveau au public une somptueuse exposition d’une centaine d’appareils civils et militaires dont la majeur partie allait prendre les airs quelques heures plus tard. Les organisateurs du Temps des Hélices privilégiant la plus grande proximité entre les spectateurs et les acteurs de la manifestation, chaque visiteur, toutes générations confondues, a pu admirer de près l’ensemble de ces machines et rencontrer les mécaniciens et pilotes qui les maintiennent en état de vol.

Au programme de l’après-midi, 5 heures de spectacle ininterrompu alternant survol d’appareils historiques par tableaux thématiques depuis l’époque des pionniers jusqu’aux avions de dernière génération, démonstrations de voltige et reconstitutions de combats aériens avec effets sonores et pyrotechniques.

Parmi les vedettes de cette 49ème édition, citons les Morane, Blériot, Caudron GIII et autres Derpussin, Fokker DR1 Triplan du début du 20è siècle. La période de l’entre-deux guerre représentée notamment par des Barnstormers et l’impressionnant show de Danielle, la "Wing walker" et son Stearman rose piloté par son mari. Toujours très appréciés des passionnés, les Warbirds étaient également de la partie avec deux Spitfire, l’un ayant participé à la célèbre Bataille d’Angleterre avec sept victoires à son actif, l’autre s’étant illustré par ses vols de renseignement au-dessus des territoires occupés. Sans oublier le Chance Vought F4U Corsair devenu également célèbre au travers de la série TV « Les têtes brûlées », ou encore le Douglas AD4 Skyraider.

L’Aéronautique Navale était également au rendez-vous et présentait notamment une patrouille tactique de deux Rafale et un Grumman E-2 Hawkeye… L’Armée de l’Air et de l’Espace, fidèle animatrice du meeting, a pour sa part marqué une nouvelle fois le meeting avec les évolutions spectaculaires du Rafale Solo Display, une simulation de ravitaillement en vol entre Airbus A330 et Rafale jusqu’alors jamais réalisée lors d’un rassemblement aérien, ainsi que l’irremplaçable Patrouille de France et sa nouvelle présentation.

Enfin, cette édition s’est clôturée avec la Patrouille de l’Aéroclub de France, partenaire du Temps des Hélices, qui a fait évoluer dans le ciel de la Ferté-Alais quatre Fouga Magister emmenés par Hugues Duval, suivis de quatre appareils de voltige pilotés par la fine fleur française de la spécialité : Aude Lemordant (triple championne du monde de voltige aérienne), Catherine Maunoury (double championne du monde de la discipline), Eric Vazeille (champion du monde également et ex-entraîneur de l’équipe de France de voltige aérienne), Bertrand Boillot (champion de France de voltige et ex-leader de la PAF) et Nicolas Ivanoff (membre de l’équipe de France championne du monde en 2000 et brillant animateur des Red Bull Air Race).

L’an prochain, Le Temps des Hélices célèbrera son 50ème anniversaire avec un programme qui s’annone d’ores et déjà grandiose !

