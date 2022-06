Transavia France opère un vol avec 30% de carburant d’aviation durable

Article publié le 30 juin 2022 par David Dagouret

Le 28 juin dernier, la compagnie low-cost a effectué un vol entre Lyon et Porto avec 30% de SAF.

Le Groupe Air France KLM est engagé depuis plusieurs années dans la réduction de son empreinte carbone. Sa volonté aujourd’hui est d’accélérer sa transition environnementale en activant tous lesleviers à sa disposition et en favorisant l’émergence de solutionsinnovantes. Le Groupe a défini une trajectoire pour atteindre le zéro émission nette d’ici à 2050.

A plus court terme, le Groupe Air France incluant Transavia France s’est engagé dans une réduction de 30 % de ses émissions de CO2 par passager kilomètre d’ici à 2030 par rapport à 2019. Ces objectifs de réductions sont soumis à l’initiative Science Based Targets (SBTI).

Sébastien Mir, Directeur Qualité, Sécurité et Environnement pour Transavia France a déclaré : "Nous sommes ravis d’opérer ce vol et d’incorporer 30% de carburant d’aviation durable. C’est une initiative forte que nous avons voulue alors que se tiennent à Lyon ces journées de réflexion sur la mobilité, les Connecting Europe Days. Nous mobilisons tous les leviers pour réduire nos émissions de CO2 : les SAF, l’écopilotage qui permet de réduire nos émissions de 3 à 5% par vol et nous atteindrons – 15% d’émissions grâce au renouvellement à venir de notre flotte."

