Transavia renforce son programme de vols vers l’Algérie

Article publié le 25 juin 2022 par David Dagouret

La compagnie low-cost du groupe Air France propose jusqu’à plus de 50 vols par semaine.

Transavia France a annoncé le renforcement de son offre de vols entre la France et l’Algérie pour la saison estivale. La filiale low-cost du groupe Air France KLM a obtenu les autorisations des autorités algériennes de pouvoir proposer plus de vols. Au départ de ses bases de Paris-Orly, Nantes, Lyon et Montpellier, la compagnie rejoindra Alger, Constantine, Tlemcen et Oran pour un total de plus de 50 vols par semaine.

La compagnie desservira 4 destinations algériennes au départ de Paris-Orly (Tlemcen, Alger, Constantine et Oran), 2 depuis Lyon et Montpellier (Alger et Oran) et 1 depuis Nantes (Alger).

Elle ajoute à son réseau 2 nouvelles routes qui n’avait pas pu être opérées en raison du Covid :

Paris-Orly - Tlemcen : jusqu’à 3 vols par semaine – premier vol le 01/08/2022

Montpellier - Oran : jusqu’à 2 vols par semaine – premier vol le 03/08/2022

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir proposer plus de possibilités de voyage à notre clientèle désireuse de voyager cet été entre la France et l’Algérie. Dès l’annonce des autorités, nous avons eu à cœur de développer notre programme de vols qui reste encore évolutif. Nos passagers peuvent d’ores et déjà planifier leurs prochaines vacances au départ de nos 4 bases françaises."

Les routes opérées cet été entre la France et l’Algérie par Transavia France seront les suivantes :

Au départ de Paris-Orly :

Tlemcen (nouveauté) : jusqu’à 3 vols par semaine – premier vol le 01/08/2022

Alger : jusqu’à 4 vols par jour

Constantine : jusqu’à 5 vols par semaine

Oran : jusqu’à 6 vols par semaine

Au départ de Nantes-Atlantique :

Alger : jusqu’à 2 vols par semaine

Au départ de Lyon- Saint Exupéry :

Alger : jusqu’à 4 vols par semaine

Oran : jusqu’à 1 vol par semaine

Au départ de Montpellier-Méditerranée :

Oran (nouveauté) : jusqu’à 2 vols par semaine – premier vol le 03/08/2022

Alger : jusqu’à 3 vols par semaine

