VistaJet se réengage pour une aviation propre

Article publié le 19 juin 2022 par David Dagouret

La compagnie d'aviation d'affaires souhaite être neutre en carbone d'ici 2025.

VistaJet, compagnie d'aviation d'affaires, a renouvelé son engagement en faveur d'une aviation plus propre, sa promesse d'être neutre en carbone d'ici 2025 ainsi que sa détermination à résoudre les problèmes de durabilité dans le secteur.

Pour rendre compte des progrès accomplis par la compagnie dans le cadre de ses initiatives de durabilité environnementale, VistaJet a publié le document “A 2022 Action Handbook for Change in Business Aviation” (Manuel d’Action 2022 pour le Changement de l’Aviation d’Affaires).

Le livre blanc a été élaboré en collaboration avec le fournisseur de solutions climatiques et le développeur de projets carbone South Pole. Il examine en détail la manière dont le secteur de l'aviation doit répondre à la crise climatique et identifie de véritables solutions, notamment les moyens les plus efficaces pour les compagnies de jet privé pour minimiser l'empreinte carbone du secteur. Il examine également l'impact environnemental actuel et potentiel de l'aviation, analyse le plan de l'industrie et fournit des recommandations concrètes aux entreprises du secteur. À un niveau d’action optimal, les compagnies aériennes doivent :

Accroître l'adoption du carburant d’aviation durable (SAF), qui est essentiel à la décarbonisation de l'aviation et qui peut réduire les émissions de carbone jusqu'à 85 % ;

Démontrer la transparence et les progrès réalisés en vérifiant les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’industrie et rendre compte conformément aux recommandationsde la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) ;

Compléter la réduction des gaz à effet de serre en investissant dans des projets d'action climatique qui respectent les normes les plus exigeantes et favorisent la transformation vers un avenir neutre en carbone, tout en catalysant un impact positif sur les communautés locales.

Le livre blanc de VistaJet fournit également des mises à jour sur les progrès significatifs réalisés par l'entreprise pour atteindre son objectif de neutralité carbone en 2025, sur la façon dont elle gère les risques liés au climat ainsi que sur la façon dont elle va au-delà de la conformité aux réglementations environnementales afin d’offrir une solution de vol plus durable à ses clients. Depuis la dernière mise à jour de VistaJet en avril 2021, l'entreprise a :

Optimisé la gestion la flotte pour améliorer de 8 % la consommation de carburant ;

Affiné son modèle de partage de flotte pour continuer à améliorer l'efficacité de la flotte;

Ajouté 10 nouveaux Global 7500, le premier jet d'affaires à avoir une Déclaration Environnementale de Produit (DEP) vérifiée par un organisme tiers ;

Travaillé à faire adopter la compensation carbone à plus de 85 % des Membres de VistaJet ;

Veillé à réduire au strict maximum les objets à usage unique, conduisant à une réduction de plus de 90 % de leur utilisation ;

Continué à plaider auprès de l’industrie l'adoption généralisée du SAF ;

Poursuivi sa politique de transparence totale, en publiant intégralement ses rapports sur les GES et la TCFD.

Thomas Flohr, Fondateur et Président de VistaJet, a déclaré : "Le secteur de l'aviation d'affaires se trouve dans une période charnière. Ensemble, en tant qu'industrie, nous pouvons remodeler la façon dont nous menons nos activités, tout en offrant un niveau de service inégalé à nos clients. Nous sommes fiers des progrès accomplis par VistaJet et nous espérons que d'autres prendront nos recommandations à cœur. Les entreprises sont, à juste titre, tenues responsables de leur impact sur l'environnement, et avec la publication de "A 2022 Action Handbook for Change in Business Aviation" (Manuel d’Action 2022 pour le Changement de l’Aviation d’Affaires), VistaJet espère non seulement montrer ce que nous pensons devoir faire et comment le faire, mais aussi démontrer que la transparence dans l'action est essentielle."





