Vueling, première compagnie low-cost européenne à accepter les cartes UnionPay

Article publié le 15 juin 2022 par David Dagouret

Les deux sociétés signent un accord afin que les titulaires de cartes de services financiers chinois puissent effectuer des achats sur le site de Vueling.

Vueling, filiale du groupe IAG (International Airlines Group), et UnionPay International, groupement de réseaux bancaires, ont signé un accord permettant aux voyageurs de faire des paiements avec leurs cartes de crédit et de débit UnionPay. Grâce à cette alliance, Vueling devient la première compagnie low-cost d’Europe à accepter ce moyen de paiement.

Les titulaires de carte UnionPay peuvent désormais effectuer des réservations de vols et des paiements sur le site de Vueling ainsi que via le service de vente par téléphone. Ce nouveau moyen de paiement, disponible pour les particuliers, les agences et les entreprises, s'ajoute à ceux dont dispose Vueling pour que ses clients puissent effectuer des achats en ligne avec la plus grande sécurité et flexibilité.

Jesús Monzó, Manager de la Stratégie de Distribution et des Alliances de Vueling, a déclaré : "Nous sommes ravis de donner aux titulaires de la carte UnionPay la possibilité de réserver leurs vols en toute sécurité avec Vueling. L'engouement pour les voyages internationaux ne cessant d'augmenter dans le monde, nous sommes impatients d'accueillir en Europe de nombreux clients de Chine et de la région asiatique au sens large. Compte tenu de la position dominante d'UnionPay en Asie, il n'y a pas de meilleur partenaire pour nous aider à étendre notre présence sur ce marché crucial."

Shengliang Yang, Directeur Adjoint de l'Europe, UnionPay International, a déclaré : "L'établissement de relations à long terme avec nos partenaires est essentiel à la poursuite de la croissance mondiale d'UnionPay. En tant que l'une des principales compagnies aériennes à bas coût d'Europe, Vueling est un partenaire naturel pour UnionPay et nous sommes convaincus qu'elle s'avérera être un choix de voyage populaire parmi nos clients."