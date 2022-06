Vueling s’envole vers Shannon

Article publié le 19 juin 2022 par David Dagouret

La liaison entre Paris et Shannon en Irlande sera lancée dès le 12 septembre 2022.

Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG (International Airlines Group), étoffe son programme de vols à destination de l’Irlande avec une nouvelle liaison directe au départ de Paris-Orly vers Shannon. C’est la 3ème destination irlandaise desservie par la compagnie, après l’ouverture des lignes vers Dublin et Cork en novembre 2021. La ligne Paris-Orly – Shannon sera lancée le 12 septembre prochain.

Dès la rentrée, les voyageurs pourront ainsi profiter de 2 vols par semaine - les lundis et les vendredis - pour se rendre à Shannon depuis Paris-Orly.

En France, et plus particulièrement à l'aéroport de Paris-Orly, Vueling a considérablement augmenté sa capacité en comparaison à 2019 grâce aux créneaux horaires obtenus dans le cadre de la recapitalisation d’Air France. Cet été, la compagnie opèrera ainsi 55 routes internationales directes au départ des aéroports de Paris en direction de l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Suède, le Danemark, l’Allemagne, la République Tchèque, le Maroc, l’Egypte, la Norvège, la Croatie, l’Angleterre et l´Irlande. La compagnie exploitera également 15 liaisons directes depuis Nantes, Marseille, Bordeaux, Nice, Lyon et Bastia.

Sur l'ensemble de son réseau, Vueling proposera plus de 331 liaisons, dont 224 à l'international. Ainsi, jusqu'au 29 octobre, Vueling desservira un total de 114 destinations dans 31 pays, atteignant un niveau très similaire à celui de 2019.

