Air Caraïbes nomme un directeur en e-commerce

Julien Ballout a été nommé à ce poste.

Air Caraïbes a annoncé la nomination de Julien Ballout au poste de Directeur e-commerce. Il fera partie du Comité de Direction d’Air Caraïbes et exercera ses nouvelles fonctions à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), siège de la compagnie depuis 2020.

Julien Ballout a pris la direction du pôle digital d’Air Caraïbes depuis le 4 juillet 2022, après plus de 10 ans d’expertise dans le digital dont cinq dans l'aérien. Il a 33 ans et est diplômé d’un Master 2 en Communication et Marketing de l’Université Paris Dauphine.

Julien Ballout a commencé sa carrière en tant que Campaign Manager chez Air-France KLM en 2012, avant de rejoindre Orange Business Services en tant que Chef de projet fonctionnel e-commerce en 2015. En 2018, Il rejoint Corsair International, dans un premier temps en tant que Consultant senior e-commerce. Il est ensuite nommé Responsable projets e-commerce en 2019, puis rejoint le poste de Responsable Digital Factory en 2021.

Marc Rochet, Président d’Air Caraïbes, a déclaré : "L’e-commerce est un vecteur de réputation essentiel pour Air Caraïbes : il s’agit, non seulement, de la croissance de nos ventes directes, mais aussi de la notoriété de notre compagnie. Nous sommes ravis que Julien rejoigne nos équipes à Pointe-à-Pitre, il dispose d’une expertise solide qui participera encore à notre évolution sur ces sujets."

Julien Ballout, a déclaré : "Après plus de 10 ans dans le digital, dont 5 dans l'aérien, je suis ravi de rejoindre l'aventure Air Caraïbes en tant que directeur e-commerce.

Je suis impatient de travailler avec les équipes en place et de rentrer dans ce sujet passionnant et structurant. C'est un défi enthousiasmant et riche en opportunités, aussi bien sur le développement des ventes directes que sur celui de l'expérience utilisateur et de la présence d'Air Caraïbes en ligne."





