Air France reçoit son 10e Airbus A220-300

Article publié le 7 juillet 2022 par David Dagouret

Ce 10e Airbus A220-300 d'Air France est baptisé "Auvers-sur-Oise".

Air France a annoncé avoir reçu son 10e Airbus A220-300. L'appareil est immatriculé F-HZUJ et est baptisé "Auvers-sur-Oise". Cet appareil est sorti des chaînes d’assemblage d’Airbus à Mirabel (Québec) et a rejoint Paris-Charles de Gaulle, d’où il assurera les vols court- et moyen-courrier de la compagnie.



L'avion a effectué son premier vol commercial le 5 juillet dernier, en s’envolant vers Venise (vol AF1126).



L’appareil arbore à l’avant du fuselage son nom de baptême, "Auvers-sur-Oise", en référence à cette commune située au nord de Paris et connue internationalement grâce aux œuvres des peintres paysagistes et impressionnistes Paul Cézanne, Camille Corot et Vincent Van Gogh. Le peintre néerlandais a passé ses derniers jours à Auvers-sur-Oise, une période d’intense créativité.



Depuis 2019 et la livraison de son premier Airbus A350, Air France renoue avec la tradition de baptiser ses avions du nom de villes françaises. Auvers-sur-Oise est la 96ème ville à être mise à l’honneur sur les appareils de la compagnie.



D’ici fin 2025, 60 A220-300 remplaceront progressivement une partie des appareils moyen-courrier d’Air France.



et été, l’Airbus A220-300 d’Air France s’envole vers Berlin, Hambourg et Munich (Allemagne), Milan-Linate, Milan-Malpensa, Bologne, Rome, Naples et Venise (Italie), Barcelone, Valence et Madrid (Espagne), Lisbonne (Portugal), Copenhague (Danemark), Athènes (Grèce), Helsinki (Finlande), Vienne (Autriche), Varsovie (Pologne) et Stockholm (Suède) au départ du hub d’Air France à Paris-Charles de Gaulle.

Sur le même sujet