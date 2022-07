Début de l'Open de France STOL

Article publié le 2 juillet 2022 par David Dagouret

La compétion débute ce samedi 2 juillet à l'aérodrome de Saint-Affrique-Belmont

L'Open de France de STOL (short take off and landing) a commencé ce vendredi 1er juillet 2022 sur l'aérodrome de Belmont-Saint Affrique (LFIF). Après une journée d'essais libres, la compétition débute ce samedi 2 juillet 2022. A l'issue du week-end, le 1er titre de champion de France STOL sera décerné.