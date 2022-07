Emirates confirme son programme de vols estival

Article publié le 16 juillet 2022 par David Dagouret

Emirates se déclare préparée pour un été chargé et prévoit d’opérer l’intégralité de son programme de vols, en reliant notamment les 39 destinations de son réseau européen. La compagnie annonce la réouverture de ses vols depuis et vers de l’aéroport de Stansted situé à Londres, à partir du 1er août.

Avec plus de 24 000 vols passagers attendus au départ et à destination de 129 aéroports en juillet et en août, Emirates a coordonné ses opérations avec ses assisteurs dans les aéroports du monde entier qu’elle dessert, en veillant au respect des dernières exigences opérationnelles. L’objectif : faciliter les déplacements de passagers.

Emirates a également collaboré étroitement avec l'aéroport de Dubaï pour s’assurer de la robustesse de son programme de vols. La compagnie a ainsi fourni des ressources supplémentaires pour assurer l’efficacité opérationnelle de sa plateforme, y compris pour les passagers en connexion. Les voyageurs se rendant cet été à Dubaï pourront ainsi circuler aisément, grâce à la rapidité du parcours biométrique. Ils pourront également s’enregistrer via mobile, en ligne, depuis leur domicile ou bien aux bornes en libre-service.

Pour répondre à la forte demande, l'emblématique A380 d'Emirates sera aussi opéré au départ de plus de 30 villes au cœur du réseau de la compagnie. Parmi ces métropoles, Paris, Amsterdam, Düsseldorf, Hambourg, Londres Gatwick, Londres Heathrow, Rome, Madrid, Manchester, Milan, Vienne et Zurich.

