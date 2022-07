Farnborough 2022 : Delta Air Lines porte à 107 sa commande ferme d'avions A220

Article publié le 22 juillet 2022 par David Dagouret

La compagnie américaine a confirmé une commande de 12 appareils lors du salon aéronautique de Farnborough.

Delta Air Lines a confirmé lors du salon aéronautique de Farnborough, une commande portant sur 12 avions A220-300, portant ainsi la commande ferme de cette ligne aérienne à 107 appareils A220 – 45 A220-100 et 62 A220-300. Les A220 seront propulsés par des moteurs Pratt & Whitney GTF.

Delta a pris livraison de son premier Airbus A220 en octobre 2018 et cette compagnie aérienne était le premier transporteur américain à opérer ce type d’avion. À compter de la fin juin 2022, Delta opérait une flotte de 388 appareils Airbus, incluant 56 avions A220, 249 avions de la Famille A320, 57 avions A330 et 26 appareils A350-900.

Mahendra Nair, Vice-Président Principal, Flotte & Opérations techniques de la chaîne d’approvisionnement, chez Delta a déclaré : "L'A220-300 est un avion économique, efficace et qui offre une performance supérieure. Ces avions supplémentaires de la Famille A220 constituent un excellent investissement pour nos clients et pour nos équipes, en plus d’être fondamentaux alors que nous mobilisons nos efforts vers un avenir plus durable pour le transport aérien."

Christian Scherer, Directeur Commercial d’Airbus et Directeur d’Airbus International a déclaré : "Delta est l’opérateur de lancement de l’A220 aux États-Unis et il est formidable d’annoncer cette commande supplémentaire qui démontre la satisfaction de cette ligne aérienne avec l’A220, tant au niveau économique que d’une perspective passagers. De plus, la versatilité de cet avion, avec sa performance sur les routes de longue portée et sur courte piste, en fait un appareil de choix pour nos clients. Merci Delta pour votre confiance et d’avoir agrandi votre flotte à nouveau avec notre avion de la plus récente génération !"

