Flynas prolonge son partenariat avec Safran

Article publié le 26 juillet 2022 par David Dagouret

Safran landing systems fournira les roues et freins pour la flotte d’A320 de la compagnie saoudienne.

Dans le cadre de cet accord à long-terme, qui prolonge un partenariat de plus de dix ans, Safran Landing Systems fournira à la compagnie aérienne saoudienne Flynas les roues, freins carbone et puits de chaleur pour équiper sa flotte d’Airbus A320neo.

Flynas a récemment annoncé vouloir porter son carnet de commandes à 250 avions, ceci dans le but de devenir la première compagnie aérienne à bas-coûts du Golfe Persique et permettre au Royaume d’Arabie Saoudite d’atteindre son objectif de 100 millions de touristes annuels d’ici 2030.

Bander Almohanna, Président et Directeur Général de Flynas a déclaré : "En tant que leader dans les systèmes d’atterrissage et de freinage, Safran Landing Systems garantit un niveau de sécurité et de qualité extrêmement élevé qui soutiendra la croissance de notre compagnie, le développement de notre empreinte régionale et internationale, tout en contribuant à la stratégie de l’autorité saoudienne de l’aviation civile visant à atteindre 330 millions de passagers par an, reliant le Royaume à plus de 250 destinations."

Cédric Goubet, Président de Safran Landing Systems a déclaré : "Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés par Flynas en vue d’équiper sa flotte croissante d’A320neo de nos roues et freins carbone à l’état de l’art. Ce nouveau partenariat de long-terme perpétue une collaboration de longue date avec cet opérateur de premier plan du Moyen-Orient. Il renforce également notre présence dans la région de même que notre position de leader mondial sur le marché des roues et freins, notamment sur la famille A320 dont 5 000 avions sont aujourd’hui équipés par Safran Landing Systems."





