Icelandair célèbre ses 45 ans d’activité en France.

Article publié le 27 juillet 2022 par David Dagouret

Le 2 juillet 2022 marque le 45ème anniversaire de la mise en service de la ligne Roissy Charles de Gaulle – Reykjavik par Icelandair.

En 1972, Roissy Charles-de-Gaulle est devenu la 2ème destination en Europe desservie par Icelandair. Premier aéroport de France par son importance et hub majeur au niveau européen et mondial pour le transport de passagers, l’arrivée d’Icelandair à Roissy Charles-de-Gaulle a été un évènement marquant pour le développement de la compagnie en Europe.

Quarante-cinq ans plus tard, la France n‘a pas perdu de son attractivité pour la compagnie qui a considérablement renforcé son service en France et a annoncé une nouvelle liaison entre Nice (NCE) et son hub de Reykjavik (KEF) pour l’été 2022. Cette nouvelle destination vient étoffer le réseau de liaisons européennes en pleine expansion d'Icelandair. La compagnie islandaise souhaite proposer un vaste choix de destinations et de possibilités de correspondances à ses voyageurs.

La liaison entre l'aéroport de Nice (NCE) et Reykjavik (KEF) sera desservie deux fois par semaine, les mercredis et samedis, du 6 juillet au 27 août.

