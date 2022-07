LCI signe une commande pour 6 hélicoptères Airbus

Article publié le 30 juillet 2022 par David Dagouret

Cette commande porte sur l'achat ferme de deux H175 et quatre en option.

LCI, société aéronautique et une filiale du groupe Libra, a annoncé une commande portant sur l'achat jusqu'à six hélicoptères H175 auprès d'Airbus. La valeur de la commande est estimé à plus de 125 millions de dollars.

La commande porte sur l'acquisition ferme de deux appareils et quatre autre en option. Le premier H175 devrait être livré à LCI fin 2023.

