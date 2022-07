Le nouveau loueur Abelo prévoit d’acquérir 20 ATR

Article publié le 27 juillet 2022 par David Dagouret

Ce contrat inclut des commandes fermes pour deux versions d’appareils.

Le nouveau loueur Abelo et ATR ont annoncé la signature d’un protocole d’accord portant sur 10 ATR 72-600 neufs. Le loueur doit également confirmer une commande de 10 ATR 42-600S (pour STOL, la version à décollage et atterrissage courts) qui avait été précédemment signée par Elix Aviation en 2019. Les premiers ATR 72-600 seront livrés en 2023, tandis que le premier avion STOL sera livré fin 2024.

Steve Gorman, PDG d’Abelo, a déclaré : "Nous sommes convaincus que les turbopropulseurs constituent la technologie incontournable d’aujourd’hui et de demain, et c’est pourquoi nous investissons dans la plateforme ATR. Ce contrat prouve une fois encore notre volonté d’apporter de la croissance et de la valeur aux opérateurs régionaux en leur fournissant les avions les plus modernes, les plus rentables et les plus responsables du marché. Notre but étant de nous développer et de devenir le loueur de turbopropulseurs leader du marché, notre relation étroite avec ATR est particulièrement précieuse."

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "Abelo est un partenaire parfait pour ATR. C’est également une force sur laquelle il faut compter dans le marché de l’aviation régionale. Avec cette commande de 20 appareils, Abelo témoigne de sa confiance à long terme en notre famille de produits et met en lumière les multiples opportunités qui s’offrent aux opérateurs du monde entier. La communauté financière, et les loueurs en particulier, ont apporté un soutien sans faille à ATR au fil des années, et continueront à jouer un rôle essentiel."

Sur le même sujet