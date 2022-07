Article publié le 18 juillet 2022 par David Dagouret

Après 4 ans d'absence, le salon aéronautique de Farnborough a ouvert ses portes ce lundi 18 juillet 2022.

Le salon aéronautique de Farnborough est de retour après 4 ans d'absence. Le salon a ouvert ses portes ce lundi matin et il se tiendra jusqu'au 22 juillet prochain. La dernière édition avait eu lieu en 2018, l'édition de 2020 avait été annulé à cause de la pandémie du Covid-19.

Ce salon est très attendu par les professionnels du secteur de l'aviation, car il s'agit d'un des salons les plus importants avec celui du Bourget. Comme chaque édition, un match est attendu entre Airbus et Boeing pour savoir lequel vendra le plus d'appareils durant cette édition.

Environ 80 000 visiteurs sont attendus durant les cinq jours professionnels uniquement, car contrairement aux éditions passées, il n'y aura pas de salon grand public qui se tenait généralement le week-end suivant la semaine professionnelle.