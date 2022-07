Ryanair redécolle de l'aéroport de Strasbourg

Article publié le 27 juillet 2022 par David Dagouret

Dès l'hiver prochain, la compagnie low-cost proposera un vol vers Porto.

Ryanair a annoncé le 21 juillet dernier son retour à l'aéroport de Strasbourg en France à partir de l'hiver 2022. À partir du mois de novembre, Ryanair assurera une liaison bihebdomadaire entre Strasbourg et Porto.

Ray Kelliher, Directeur du Développement des Routes de Ryanair, a déclaré : "En tant que première compagnie aérienne européenne, Ryanair est ravie d'annoncer son retour à l'aéroport de Strasbourg cet hiver, en commençant par un service bihebdomadaire au départ de Porto, renforçant ainsi l'expansion de Ryanair en France. Cette augmentation de la connectivité donnera un coup de fouet bien nécessaire aux économies locales de Strasbourg et de la région Alsacienne, tout en offrant aux résidents locaux l'opportunité de réserver un city-break vers la magnifique ville côtière portugaise de Porto."

Renaud Paubelle, Président du Directoire, a déclaré : "Nous nous félicitons du retour de Ryanair à Strasbourg et sommes impatients de débuter cette collaboration. Cette nouvelle route vers Porto, une ville magnifique, gourmande et chaleureuse est un choix stratégique pour la compagnie et l’Aéroport qui répondent ainsi à la forte demande des alsaciens à des prix compétitifs. Cette liaison internationale ouvre un nouveau chapitre, qui je l’espère, marquera le point de départ dans notre programme d’expansion."





