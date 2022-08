ASL Airlines France ouvre à la vente son programme hiver vers l’Algérie

Article publié le 30 août 2022 par David Dagouret

La compagnie ASL Airlines France annonce l’ouverture à la vente de son programme hiver qui dessert 4 villes algériennes avec près de 30 fréquences aller-retour entre la France et l’Algérie.

Le programme de vols hiver qui commence le 30 octobre, se caractérise par le renforcement de la destination Alger avec notamment une desserte biquotidienne au départ de Paris-CDG.



Paris CDG - Alger : 14 vols par semaine avec des vols quotidiens

Lyon - Alger : Jusqu’à 6 vols par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi)

Lille – Alger : 3 vols par semaine (mercredi, vendredi, dimanche)

Lille – Oran : 1 vol hebdomadaire, le mardi

Mulhouse – Alger : 1 vol hebdomadaire, le dimanche

Paris CDG – Annaba : Jusqu’à 2 vols par semaine (vendredi, dimanche)

Paris CDG - Bejaïa : Jusqu’à 3 vols par semaine (lundi, jeudi, samedi)



Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de la compagnie www.aslairlines.fr et auprès de ses points de vente en Algérie (contacts Soleil Voyages au +213 (0)550 10 10 28/29/39, prix d’un appel local, du dimanche au jeudi de 9 h 00 à 18 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 17 h 00), et également en agence de voyages.



Tous les vols seront effectués dans le respect des règles sanitaires en vigueur.



Éric Vincent, Directeur commercial et du programme a déclaré : "Après un été marqué par une forte demande et des billets parfois difficiles à trouver, ce nouveau programme hiver est une bonne nouvelle pour nos clients. C’est la première fois depuis deux ans qu’ASL Airlines France propose autant de vols chaque semaine entre la France et l’Algérie, et cela permettra à tous nos passagers qui n’ont pas encore pu se rendre en Algérie après la crise Covid, et à tous ceux qui ont l’habitude d’y aller souvent, de trouver plus de choix à des tarifs très attractifs."







Sur le même sujet