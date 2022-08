easyJet et Spotify s’associent

Article publié le 14 août 2022 par David Dagouret

La plateforme proposera des destinations personnalisées selon les goûts musicaux des voyageurs.

easyJet et la plateforme de streaming musical, Spotify, s’associent pour offrir une expérience inédite aux voyageurs en quête d'inspiration lors de leurs prochains voyages. Grâce à l'intelligence de l’algorithme Spotify, la plateforme de streaming permet aux utilisateurs de découvrir leurs destinations de vacances en fonction de leurs goûts musicaux, et ainsi de bénéficier d'expériences de voyage sur mesure dans toute l'Europe.

La campagne "Écoute & Décolle” a également été lancée en Europe. La campagne "Écoute & Décolle” sera soutenue par des campagnes marketing développées par l'agence créative VCCP London et sera diffusée en France, en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni. Avec 433 millions d'auditeurs actifs mensuels de Spotify dans le monde et plus de 250 lignes proposées par easyJet en France, ce ne sont pas les expériences potentielles qui manquent et des études récentes montrent que 37% des personnes considèrent les nouvelles expériences et aventures comme leur principale motivation pour voyager.

Richard Sherwood, Directeur Client et Marketing chez easyJet, a déclaré : "Ecoute & Décolle" permettra à nos clients de découvrir de nouvelles destinations sur notre réseau européen grâce à la technologie innovante de Spotify et d’améliorer l'expérience utilisateur de nos clients. Cette collaboration s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre stratégie de marque "nextGen easyJet", dont l'ambition est d'être le pionnier de la prochaine génération de voyages pour tous, en connectant les voyageurs à leurs proches, à de nouvelles cultures, ainsi qu’à des expériences inoubliables."

Richard Frankel, Directeur Créatif mondial chez Spotify, a déclaré : "Cette collaboration, placée sous le signe de la créativité, nous montre l'étendue des possibles offerts par le streaming audio. Les auditeurs utilisent Spotify comme source d’inspiration et de découvertes musicales, et l'accent que nous mettons sur la personnalisation permet aux marques d'entretenir des liens interactifs significatifs avec leur public. Écoute & Décolle est un excellent exemple de la façon dont les marques peuvent être en phase avec l'état d'esprit d'un utilisateur, et s'engager avec lui de manière innovante pour obtenir des résultats concrets et utiles, à la marque et au consommateur."





