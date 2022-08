La Classe Économie Premium d’Emirates est officiellement lancée en France

Article publié le 10 août 2022 par David Dagouret

Depuis le 1er août dernier, l'A380 Emirates à quatre classes a été déployé vers Paris mais également Londres Heathrow et Sydney.

Emirates a annoncé qu'elle avait déployé son Airbus A380 avec sa classe Economie Premium vers Paris depuis le 1er août dernier. La Classe Économie Premium sera disponible sur le vol quotidien A380 d’Emirates EK076 qui quitte Paris-Charles de Gaulle à 21h55 pour arriver à l’aéroport international de Dubaï le lendemain à 6h35. Au départ de Dubaï, elle est disponible sur le vol Emirates EK075 qui part à 14h40 pour arriver à Paris à 20h00. Emirates est la seule compagnie aérienne de la région du Golfe à proposer une Classe Économie Premium.



La Classe Économie Premium d'Emirates se situe à l'avant du pont principal avec 56 sièges en configuration 2-4-2.



Actuellement proposée sur six A380, la Classe Économie Premium sera disponible sur de nombreuses autres lignes du réseau, à la suite du programme de modernisation de 67 A380 et 53 Boeing 777 qui débutera en novembre 2022. À la fin du programme, 126 avions Emirates disposeront de cabines Économie Premium.



Cédric Renard, Directeur général d'Emirates France a déclaré : "Nous sommes ravis d’officialiser aujourd’hui la Classe Économie Premium sur notre liaison Paris - Dubaï. Cette quatrième classe de voyage, à mi-chemin entre la Classe Économique et la Classe Affaires, était très attendue de nos clients et porte l’expérience à bord de l’A380 vers de nouveaux sommets. Elle se caractérise par une grande qualité de confort et une attention toute particulière portée par notre personnel, à bord comme au sol. Nous sommes impatients d'accueillir nos clients français à bord pour leur faire vivre la promesse de notre marque : celle de voyager mieux avec Emirates."





